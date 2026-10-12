Ucraina, Trump attacca Zelensky: "Serve un nuovo presidente"

Milano, 12 ott. (askanews) - Una tregua annunciata ma ancora tutta da verificare. E sullo sfondo uno scontro sempre più acceso tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Nuove tensioni diplomatiche sulla guerra in Ucraina, mentre sul terreno continuano i bombardamenti russi.

Il presidente americano ha annunciato un cessate il fuoco sugli attacchi alle infrastrutture energetiche russe e ucraine, ma ha anche attaccato duramente Zelensky, accusandolo di ostacolare la pace: "Sapete cosa suggerisco? Suggerisco che si dotino di un nuovo leader capace di raggiungere un accordo. Perché avrebbe potuto concludere molti accordi, eppure, per qualche motivo, non lo fa mai."

"È una guerra che non sarebbe mai dovuta iniziare. E credo sia giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente."

Da Kiev, Zelensky si dice favorevole alla tregua energetica, ma denuncia la prosecuzione degli attacchi russi. E sarebbe anche diposto a nuove elezioni in cambio di uno stop di sessanta giorni degli attacchi russi. Nelle ultime ore, spiega il presidente ucraino, è stata colpita anche una centrale termoelettrica a Kharkiv: "Accogliamo con favore un simile accordo. Purtroppo, per tutta la giornata di oggi i cieli ucraini sono stati invasi dai droni russi".

Zelensky denuncia poi nuovi bombardamenti sulle infrastrutture energetiche, con oltre 200 attacchi agli impianti elettrici e altri 17 contro strutture del settore petrolifero e del gas nell'ultima settimana.

L'Unione Europea intanto conferma il proprio sostegno a Zelensky e chiede garanzie concrete sul rispetto della tregua energetica. "Accogliamo con favore la tregua energetica, quando viene rispettata. Non abbiamo ancora visto se anche la Russia vi si atterrà - commenta l'Alta rappresentante per la politica estera Kaja Kallas - naturalmente, a titolo personale, apprezzerei che la tregua includesse anche la salvaguardia delle vite umane, non solo l'energia. Ma anche l'energia è estremamente importante, dato che l'inverno sarà freddo".