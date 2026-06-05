Ucraina, tornano a casa 185 prigionieri di guerra

Milano, 5 giu. (askanews) - I prigionieri di guerra ucraini tornano a casa nell'ambito di un nuovo scambio tra Mosca e Kiev che ha consentito il rientro di 185 detenuti per ciascuna delle due parti. Nelle immagini diffuse dalla presidenza ucraina si vedono i soldati liberati riabbracciare familiari e compagni dopo il ritorno in patria. Gli scambi di prigionieri restano uno dei pochi ambiti di cooperazione ancora attivi tra Russia e Ucraina e rappresentano finora il risultato più concreto emerso dai negoziati tra i due Paesi.