ULTIME NOTIZIE 05 GIUGNO 2026

Ucraina, tornano a casa 185 prigionieri di guerra

Milano, 5 giu. (askanews) - I prigionieri di guerra ucraini tornano a casa nell'ambito di un nuovo scambio tra Mosca e Kiev che ha consentito il rientro di 185 detenuti per ciascuna delle due parti. Nelle immagini diffuse dalla presidenza ucraina si vedono i soldati liberati riabbracciare familiari e compagni dopo il ritorno in patria. Gli scambi di prigionieri restano uno dei pochi ambiti di cooperazione ancora attivi tra Russia e Ucraina e rappresentano finora il risultato più concreto emerso dai negoziati tra i due Paesi.

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