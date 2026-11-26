Roma, 26 nov. (askanews) - "Il nostro sostegno a Kiev non ci ha impedito di esprimere forte preoccupazione per il recente attacco ucraino in Libia, un Paese nel quale abbiamo importanti interessi economici e strategici. La guerra non può essere allargata al Mediterraneo. L'ho ribadito con fermezza martedì in un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri ucraino Sybiha. Condividiamo comunque la preoccupazione per la crescente presenza di atti ostili" e di "fattori di destabilizzazione della regione a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, nel corso del Question Time al Senato, a un'interrogazione di Italia Viva sull'attacco da parte dell'Ucraina ad una nave russa in Libia.

"Voglio essere molto chiaro - ha sottolineato Tajani -: non eravamo a conoscenza delle intenzioni di Kiev di colpire nelle acque territoriali libiche, addirittura in un porto, e non abbiamo condiviso questa scelta. Siamo convinti che violare la sovranità della Libia sia un errore e che non aiuti la causa dell'Ucraina. Al ministro Sybiha ho anche confermato l'impegno dell'Italia al fianco di Kiev."