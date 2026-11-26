Roma, 26 nov. (askanews) - "La stabilizzazione della Libia è una priorità assoluta della politica estera italiana: dialoghiamo con tutte le realtà libiche in Tripolitania e in Cirenaica per favorire un accordo politico nel quadro promosso dalle Nazioni Unite che consenta di superare le divisioni interne e garantisca l'unità del Paese. Abbiamo ospitato a Roma, sotto l'egida delle Nazioni Unite, il primo incontro del negoziato ristretto che ha portato i rappresentanti dell'Est e dell'Ovest libico a sottoscrivere un accordo per stabilire un quadro elettorale comune. Sosteniamo anche gli sforzi degli Stati Uniti e incoraggiamo tutti i partner regionali a contribuire al buon esito di questo percorso. Dobbiamo evitare che tensioni legate ad altri conflitti compromettano gli sforzi che l'Italia e la comunità internazionale stanno compiendo in questa direzione". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, nel corso del Question Time al Senato, a un'interrogazione di Italia Viva sull'attacco da parte dell'Ucraina ad una nave russa in Libia.

"Chiediamo a tutte le parti di astenersi da ulteriori azioni militari sul territorio libico e nelle sue acque - ha sottolineato Tajani -. Anche per questo - ha proseguito - abbiamo sempre chiesto alla Nato di dedicare maggiore attenzione al fianco sud, e intendo farlo nuovamente al vertice dei ministri degli Esteri della Nato a Bruxelles il 2 dicembre. La sicurezza dell'Europa non si difende soltanto a est: occorre una visione strategica che tenga conto delle minacce e dei fattori di instabilità lungo il nostro vicinato meridionale".