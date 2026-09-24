Ucraina, Tajani: subito cessate il fuoco, sicurezza anche per Russia

Nazioni Unite (New York), 24 set. (askanews) - L'Italia continuerà a sostenere Kiev "per tutto il tempo che sarà necessario", ma lavorerà per una pace giusta e perché, in prospettiva, la Russia possa tornare a essere "un interlocutore e non una minaccia per l'Europa". Nel suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito la condanna dell'aggressione russa e indicato il cessate il fuoco come "il primo passo verso una sicurezza europea che protegga tutti, Russia compresa". Tajani ha anche espresso preoccupazione per le crescenti minacce ibride russe contro l'Europa, aggiungendo che "la pace richiede apertura, ma anche fermezza".

L'Italia sta dalla parte delle regole, del dialogo, della politica. Per questo abbiamo condannato e continuiamo a condannare l'aggressione russa all'Ucraina. Continueremo a sostenere Kiev per tutto il tempo che sarà necessario, ma lavoriamo per una giusta e perché la Russia in prospettiva possa tornare ad essere un interlocutore e non una minaccia per l'Europa.

La Russia, membro permanente del Consiglio di Sicurezza, non può sottrarsi però alle proprie responsabilità. Il cessate il fuoco non è una concessione alla controparte, ma il primo passo verso una sicurezza europea che protegga tutti, Russia compresa. Per questo guardiamo con grande preoccupazione alle crescenti minacce ibride russe contro l'Europa e per questo abbiamo espresso piena solidarietà alla Germania per l'attacco all'aeroporto di Lipsia. La pace richiede apertura, ma anche fermezza. Il dialogo senza verità è debolezza. La fermezza senza dialogo è un vicolo cieco.