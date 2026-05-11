ULTIME NOTIZIE 11 MAGGIO 2026

Ucraina, Tajani su Schroder: "Il negoziatore lo sceglie l'Europa"

Bruxelles, 11 mag. (askanews) - "Il negoziatore lo sceglie l'Europa", ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando a Bruxelles l'ipotesi dell'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroder avanzata dal presidente russo Vladimir Putin nel ruolo di negoziatore per la pace.

"Sarà scelto collegialmente dai Paesi europei - ha sottolineato il vicepremier - è importante che l'Europa sia parte del negoziato per arrivare alla pace, anche perché, avendo imposto le sanzioni alla Russia, per revocarle in caso di fine della guerra serve l'intervento dell'Unione Europea. Si individuerà il miglior rappresentante possibile: non lo sceglie ovviamente la Russia chi debba essere il mediatore da parte europea. I suggerimenti saranno valutati dagli Stati membri, dalla Commissione e dal Consiglio", ha specificato Tajani.

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