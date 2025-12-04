ULTIME NOTIZIE 04 DICEMBRE 2025

Ucraina, Tajani su Putin: "Deve dimostrare che ha vinto"

Roma, 4 dic. (askanews) - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un intervento a margine della presentazione della riforma della Farnesina oggi a Villa Madama, ha commentato le ultime parole del presidente russo Vladimir Putin, spiegando che questo è "il suo gioco", perchè "deve dimostrare assolutamente che ha vinto".

Rispondendo alle domande dei cronisti, il ministro Tajani ha dichiarato che è necessario "abbassare i toni" e questo lo ha "ribadito ieri al segretario di Stato Rubio".

Tajani ha ribadito il sostegno italiano all'iniziativa americana per arrivare ad un "cessate il fuoco", specificando che Roma "lavora per la pace".

"Non sono le parole, ma sono i fatti quelli che contano", ha proseguito Tajani, rappresentando che, alla luce della telefonata con Rubio, può confermare che "i negoziati vanno avanti".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi