ULTIME NOTIZIE 15 OTTOBRE 2026

Ucraina, Tajani su accordo Usa-Russia: "Scelta rischiosa"

Bruxelles, 15 ott. (askanews) - "E' stata una scelta rischiosa e non condivisibile quella effettuata di riaprire il mercato ai russi", ha dichiarato d a Bruxelles il ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando l'accordo sul gasolio raggiunto da Russia e Stati Uniti e annunciato dal presidente americano Donald Trump.

"Riteniamo che le sanzioni sia lo strumento più forte per convincere i russi a sedersi al tavolo della pace", ha aggiunto, "adesso bisogna assolutamente fare in modo che la Russia si sieda al tavolo dei negoziati insieme all'Ucraina".

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