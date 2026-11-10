ULTIME NOTIZIE 10 NOVEMBRE 2026

Ucraina, Tajani: l'incontro di Abu Dhabi è l'inizio di una fase

Parigi, 10 nov. (askanews) - Con il segretario di Stato Marco Rubio "abbiamo parlato della situazione internazionale, a partire dal Medio Oriente, del ruolo che potrà avere l'Italia anche sul futuro del Libano, e della situazione ad Hormuz. Noi sosteniamo tutte le iniziative di pace, anche l'incontro di Abu Dhabi" sull'Ucraina "riveste una grande importanza, è l'inizio di una fase. Certamente l'Europa dovrà essere parte dell'accordo di pace, perché abbiamo inflitto le sanzioni alla Russia e senza l'Europa non si può chiudere l'accordo".

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo alle domande dei giornalisti in un punto stampa al termine della Ministeriale Esteri del G7 a Parigi.

"L'importante è che l'Europa parli con una voce sola, perché l'interesse della Russia è quello di avere un'Europa divisa. Noi invece dobbiamo parlare con una voce sola", ha sottolineato Tajani.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi