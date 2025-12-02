ULTIME NOTIZIE 02 DICEMBRE 2025

Ucraina, Tajani: "Bisogna concludere questa carneficina"

Roma, 2 dic. (askanews) - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del primo forum imprenditoriale Italia-Mongolia a Roma, ha commentato gli sviluppi del piano di pace in Ucraina, sottolineando che "bisogna concludere questa carneficina".

Tajani ha ribadito che "serve una pace giusta", una pace "che non significhi la sconfitta dell'Ucraina", osservando che è necessario sostenere delle reali garanzie di sicurezza per Kiev.

Soprattutto alla luce del fatto che "gli americani hanno accettato la nostra proposta di (realizzare, ndr) una forma di garanzia simile a quella dell'articolo 5 della Nato".

