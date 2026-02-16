ULTIME NOTIZIE 16 FEBBRAIO 2026

Ucraina, Starmer: raddoppiare gli sforzi e le spese per la Difesa

Milano, 16 feb. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer ritiene che il Regno Unito debba "raddoppiare i propri sforzi", in particolare aumentando la spesa per la difesa, sottolineando che la guerra in Ucraina si sta avvicinando al quarto anno. "Tra pochi giorni ricorre il quarto anniversario dell'inizio del conflitto in Ucraina - ha detto il premier britannico - Vogliamo una pace giusta e duratura, ma questo non estinguerà la minaccia russa, e dobbiamo essere attenti a questo aspetto, perché avrà ripercussioni su ogni singola persona presente in questa sala, su ogni singola persona in questo Paese. Quindi dobbiamo intensificare gli sforzi. Questo vale anche per la spesa per la difesa. Dobbiamo accelerare. Ovviamente abbiamo già preso impegni in tal senso"

