Kiev, 18 nov. (askanews) - Kiev spera che l'incontro trilaterale tra Stati Uniti, Cina e Russia si concentri sull'esercitare pressioni su Mosca affinché metta fine alla guerra, dato che sia Washington che Pechino esercitano un'"influenza decisiva" su Mosca. Ad affermarlo è il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiha.

"Un incontro trilaterale tra Stati Uniti, Cina e Russia. Sia gli Stati Uniti che la Cina esercitano un'influenza decisiva sulla Russia, in particolare nell'ottica di mettere fine all'aggressione e di far cessare la guerra. Auspichiamo e ci aspettiamo che sia questo l'orientamento della discussione: esercitare pressioni sulla Russia affinché metta fine alla guerra", ha affermato Sybiha.