Ucraina sotto attacco, emergenza energia e allarme blackout

Kiev, 15 gen. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato l'introduzione dello stato di emergenza nel settore energetico, mentre i bombardamenti russi e le interruzioni di corrente continuano ad affliggere il Paese nel pieno dell'inverno.

Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina: "Abbiamo analizzato separatamente la situazione in alcune delle nostre città. È particolarmente difficile a Kiev. Ci sono poi Odessa, la regione di Dnipropetrovsk, le città di Dnipro e Kryvyj Rih, oltre a diverse altre città e regioni. Vediamo che molto è stato fatto, in particolare a Kharkiv, dove le autorità locali si sono preparate bene. A Kiev, purtroppo, è stato fatto molto meno: nella capitale è stato fatto davvero poco. E anche in questi giorni non vedo l'intensità necessaria. Questo deve essere corretto con urgenza".

Il presidente ha annunciato la nomina di Denys Chmygal a vice primo ministro e ministro dell'Energia, con il compito di gestire l'emergenza causata dagli attacchi alle infrastrutture energetiche e dalle rigide condizioni invernali. "Lo stato di emergenza nel settore dell'energia sarà attuato legalmente, il che offrirà maggiori possibilità - ha aggiunto Zelensky - Il Consiglio dei ministri dell'Ucraina razionalizzerà al massimo tutto ciò che riguarda il collegamento alla rete delle attrezzature energetiche di emergenza".

"Devono esserci più punti di supporto per la popolazione a Kiev e in altre città, molti più "Punti di invincibilità" (strutture che garantiscono servizi essenziali durante le interruzioni di corrente, ndr). Ho ordinato una revisione delle regole del coprifuoco: durante lo stato di emergenza possiamo revocare il coprifuoco in alcune città e comunità, quando la situazione della sicurezza lo consente. I responsabili di governo devono presentare le proposte corrispondenti", ha concluso il presidente ucraino.

