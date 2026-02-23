ULTIME NOTIZIE 23 FEBBRAIO 2026

Ucraina, Seoul protesta con Mosca dopo striscione "Vittoria nostra"

Seoul, 23 feb. (askanews) - La Corea del Sud ha protestato con la Russia dopo che la sua ambasciata a Seoul ha esposto uno striscione gigante con la scritta "La vittoria sarà nostra", in riferimento al quarto anniversario della guerra in Ucraina.

La Corea del Sud si è opposta all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca e al reclutamento di soldati dalla Corea del Nord da parte della Russia. Lo striscione rosso, bianco e blu, in lingua russa, è stato segnalato nel fine settimana ed era ancora esposto presso l'ambasciata lunedì mattina, scrive Afp.

