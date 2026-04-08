ULTIME NOTIZIE 08 APRILE 2026

Ucraina, Salvini: invio armi non ottiene risultati, cambiare prospettiva

Roma, 8 apr. (askanews) - "Auspico una soluzione diplomatica tra Russia e Ucraina", visto che "tutti gli esperti dicono che qualcuno vinca sul campo è difficilmente ipotizzabile". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini nella conferenza stampa nella sede della Stampa Estera, ribadendo: "Abbiamo continuato a votare in maniera compatta per l'invio di aiuti all'Ucraina, ma se per quattro anni fai la stessa cosa e non ottieni risultati forse devi cambiare prospettiva", ha aggiunto. Quanto all'ingresso dell'Ucraina nella Ue, "non è argomento di dibattito attuale".

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