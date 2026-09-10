Ucraina, Rutte (NATO): Russia vuole dividerci, ma noi siamo più forti

Roma, 10 set. (askanews) - "La Russia vuole dividerci, ma noi siamo uniti. La Russia vuole impedirci di aiutare l'Ucraina, ma noi faremo ancora di più per l'Ucraina. La Russia vuole mostrarsi forte, ma noi, noi siamo più forti": lo ha dichiarato il segretario della NATO, Mark Rutte, in conferenza stampa a Berlino con il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul.

"E la NATO continuerà a rafforzare la nostra capacità di scoraggiare e difendere tutti gli alleati da qualsiasi minaccia. Gli alleati stanno già infliggendo un prezzo alla Russia contrastando la sua flotta fantasma, e continuiamo a contribuire alla protezione delle infrastrutture critiche, anche con le forze della NATO nel Mar Baltico. Le azioni della Russia sono un segno di debolezza e un sintomo del suo fallimento nel raggiungere i propri obiettivi in Ucraina. Ma l'Ucraina dimostra determinazione".