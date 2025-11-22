ULTIME NOTIZIE 22 NOVEMBRE 2025

Ucraina, riunione dei "volenterosi" a margine del G20

Johannesburg, 22 nov. (askanews) - Riunione dei "volenterosi questa mattina Johannesburg a margine dei lavori del G20.

Tra i leader presenti - su invito del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e della Commissione Ursula von der Leyen - la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Keir Starmer, il canadese Mark Carney, il cancelliere tedesco Friedrich Merz i rappresentanti di Norvegia, Giappone, Australia, Finlandia, Irlanda, Olanda, Spagna.

Obiettivo, hanno spiegato fonti europee, "discutere la strada da seguire per l'Ucraina".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi