ULTIME NOTIZIE 12 SETTEMBRE 2026

Ucraina, raid russo su Odessa: almeno 35 feriti

Milano, 12 set. (askanews) - Fiamme in un edificio residenziale di Odessa dopo un nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. La regione meridionale è stata, secondo l'aeronautica militare ucraina, il principale obiettivo dell'offensiva.

Mosca avrebbe lanciato complessivamente 129 droni e 14 missili di diverso tipo. Kiev afferma di aver abbattuto o neutralizzato nove missili e 101 droni, ma sono stati registrati impatti in almeno 20 località.

A Odessa il bilancio è salito ad almeno 35 feriti. Due persone risultano ancora disperse, mentre proseguono le operazioni di ricerca e soccorso.

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