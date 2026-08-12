ULTIME NOTIZIE 12 AGOSTO 2026

Ucraina, raid russi a Zaporizhzhia: danni a casa e centro commerciale

Roma, 12 ago. (askanews) - Nella notte tra martedì e mercoledì, un'abitazione privata e un centro commerciale sono stati danneggiati in un attacco delle forze russe contro la regione di Zaporizhzhia. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare, Ivan Fedorov. Nelle immagini condivise sul suo account Telegram, si vedono le finestre della casa andate in frantumi e il cancello danneggiato; l'incendio è stato rapidamente domato.

Un rogo è scoppiato anche nel centro commerciale "Epicenter" - come si vede in queste immagini dei servizi di emergenza ucraini - ma secondo le prime valutazioni non ci sarebbero vittime. Inoltre, circa 1.200 persone sono rimaste senza elettricità nella regione a causa degli attacchi, secondo Fedorov.

Nella notte tra martedì e mercoledì, inoltre, "502 droni ucraini del tipo aereo sono stati intercettati e distrutti dalle forze di difesa antiaerea", ha riferito il ministero della Difesa russo, secondo il quale gli attacchi abbiano preso di mira le regioni di Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Oryol, Krasnodar, la Crimea e il Mar Nero.

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