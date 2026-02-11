ULTIME NOTIZIE 11 FEBBRAIO 2026

Ucraina, quattro morti tra cui tre bambini in un attacco russo

Roma, 11 feb. (askanews) - Nelle immagini pubblicate dai servizi d'emergenza ucraini si vedono i soccorritori al lavoro dopo un attacco russo con drone su Bogodukhiv, città al confine con la Russia, nella regione di Kharkiv.

Sono rimasti uccisi tre bambini e un adulto, ha annunciato il capo dell'amministrazione militare locale, Oleg Synegubov. "Due bambini di un anno e una bambina di 2 anni sono morti" in questo attacco, che ha colpito una casa nella località di Bogodukhiv, vicino al confine russo, ha riferito. È stato ucciso anche un uomo di 34 anni che si trovava con i bambini. Synegubov ha indicato anche che una donna incinta di 35 anni è stata ferita.

Secondo un rapporto di Hrmmu, Missione di monitoraggio dei diritti umani dell'Onu in Ucraina, pubblicato il mese scorso, gennaio, quasi 15.000 civili ucraini sono stati uccisi e 40.600 sono rimasti feriti dall'inizio dell'invasione russa del 24 febbraio 2022.

Secondo il rapporto, il 2025 è stato l'anno più mortale dopo il 2022, con oltre 2.500 civili uccisi.

ESTERI
