ULTIME NOTIZIE 17 DICEMBRE 2025

Ucraina, Putin: "Senza accordo, raggiungeremo obiettivi con la forza"

Roma, 17 dic. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che Mosca raggiungerà "sicuramente" i suoi obiettivi nell'offensiva in Ucraina, compresa la conquista dei territori che rivendica come propri e, nonostante i numerosi tentativi internazionali di porre fine alla guerra attraverso la diplomazia, ha detto che i leader stranieri sostenitori di Kiev si rifiutano "di avviare colloqui sostanziali".

"Innanzitutto, gli obiettivi dell'operazione militare speciale saranno sicuramente raggiunti - ha dichiarato Putin intervenendo

a una riunione con alti vertici del ministero della Difesa

- preferiremmo farlo ed eliminare le cause profonde del conflitto attraverso la diplomazia. Tuttavia, se la parte avversaria e i suoi sostenitori stranieri si rifiutano di avviare colloqui sostanziali, la Russia garantirà la liberazione dei suoi territori storici con mezzi militari".

ESTERI
26
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi