Ucraina, Putin riceve Witkoff e Kushner: "No a zone demilitarizzate"

Mosca, 12 nov. (askanews) - In un incontro al Cremlino durato circa due ore con gli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff, all'indomani dei colloqui di pace tra Russia e Ucraina ad Abu Dhabi, il presidente russo Vladimir Putin ha elogiato il risultato riguardante lo scambio di prigionieri, ma ha fatto capire che non intende scendere a compromessi sulle proprie richieste territoriali.

"Sappiamo che la parte ucraina solleva la questione delle cosiddette 'zone grigie'", ha detto Putin, in riferimento a un possibile accordo su delle zone "demilitarizzate".

"E questo sarà sempre motivo di contesa. Per noi esiste un'unica linea di demarcazione: il confine di Stato", ha aggiunto.

La posizione di Putin rende ancora più complessa l'eventualità di congelare la linea del fronte lungo le posizioni attuali, mentre Mosca afferma di compiere lenti e costosi progressi nella regione di Donetsk. Oltre a ciò Putin ha escluso la possibilità di accettare forze di pace straniere in Ucraina, un dispiegamento che, a suo dire, rappresenterebbe una "continuazione della guerra".

I due emissari americani intanto hanno lasciato il Cremlino per raggiungere Dublino, dove hanno in programma dei colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a margine del vertice europeo. Secondo Witkoff "sono stati compiuti progressi"

dopo l'incontro con Putin.