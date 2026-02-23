ULTIME NOTIZIE 23 FEBBRAIO 2026

Ucraina, Putin: "priorità assoluta" lo sviluppo forze nucleari Russia

Mosca, 23 feb. (askanews) - Alla vigilia del quarto anniversario dell'invasione russa in Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin ha definito "priorità assoluta" lo sviluppo delle forze nucleari russe, dopo la scadenza del New START, l'ultimo trattato di disarmo con gli Stati Uniti, e ha promesso di continuare a "rafforzare" l'esercito russo che combatte contro Kiev.

"Lo sviluppo della triade nucleare, che garantisce la sicurezza della Russia e consente di assicurare efficacemente la deterrenza strategica e l'equilibrio delle forze nel mondo, rimane una priorità assoluta", ha dichiarato Putin in un intervento televisivo.

"Rafforzeremo in modo qualitativo il potenziale di tutti i tipi e generi di forze armate, miglioreremo la loro preparazione al combattimento, la loro mobilità e la loro capacità di agire in tutte le condizioni, anche le più difficili. E, naturalmente, accelereremo lo sviluppo di sistemi all'avanguardia per le forze armate", ha aggiunto.

"Continueremo i nostri sforzi su larga scala per rafforzare l'esercito e la marina, tenendo conto dell'evoluzione della situazione internazionale, sulla base dell'esperienza militare acquisita durante l'operazione militare speciale, e facendo leva sulla potenza della nostra industria, della nostra scienza e delle nostre imprese industriali e high-tech", ha concluso.

