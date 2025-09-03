Ucraina, Putin: "Mi sembra ci sia una certa luce in fondo al tunnel"

Pechino, 3 set. (askanews) - Se non si troverà una soluzione pacifica, la Russia sarà costretta a raggiungere i suoi obiettivi in Ucraina con la forza, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in conferenza stampa a Pechino. "Vediamo la posizione dell'attuale amministrazione statunitense - ha detto il leadeer russo - non vediamo solo appelli, ma un sincero desiderio di trovare una soluzione. Sembra che ci sia una luce alla fine del tunnel. Vedremo come si evolverà la situazione. In caso contrario, dovremo risolvere tutti i problemi che ci troviamo ad affrontare con le armi", ha dichiarato Putin al termine della sua visita a Pechino.

Il presidente russo ha inoltre affermato che "le forze armate russe stanno avanzando su tutto il fronte nell'operazione militare speciale" in Ucraina e si è detto pronto a incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Lasciate che venga a Mosca e l'incontro avrà luogo", aggiungendo che il vertice dovrà essere "ben preparato".