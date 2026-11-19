Milano, 19 nov. (askanews) - La Russia è pronta a proseguire i negoziati sull'Ucraina e sulla sicurezza europea, ma vuole comprendere meglio le posizioni dei Paesi europei. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, affermando di aver invitato i rappresentanti europei a Mosca per discutere, dopo il vertice trilaterale con i presidenti cinese Xi Jinping e statunitense Donald Trump a Shenzhen.

"Dobbiamo capire cosa porterà l'Europa a questi negoziati (sulla soluzione - ndr). Pertanto, abbiamo invitato gli europei, attraverso i canali diplomatici, a venire a Mosca per definire la loro posizione. Dopodiché, decideremo in quale formato proseguiremo il dialogo con l'Ucraina".

"Comprendiamo che discutere di questioni di sicurezza, compresa la sicurezza in Europa, senza gli europei è inutile", ha continuato Putin.

"La sicurezza dell'Ucraina deve essere integrata nel quadro complessivo della sicurezza europea", ha affermato il presidente russo, aggiungendo che "la Russia deve comprendere che cosa gli europei siano pronti a portare ai negoziati trilaterali attraverso la via diplomatica".