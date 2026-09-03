Ucraina, Putin: ci sono possibilità per una soluzione del conflitto

Milano, 3 set. (askanews) - Esistono possibilità di arrivare a una soluzione del conflitto in Ucraina. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin intervenendo alla sessione plenaria dell'Eastern Economic Forum a Vladivostok.

"Ci sono possibilità per una soluzione del conflitto ucraino? A mio avviso sì, ci sono", ha dichiarato Putin. Secondo il presidente russo, in primo luogo sono Russia e Ucraina a dover raggiungere un accordo. Mosca, ha aggiunto Putin, è comunque grata a tutti coloro che stanno cercando di contribuire alla soluzione del conflitto.

Il presidente russo ha inoltre sottolineato come la Cina mantenga costantemente l'attenzione sulla necessità di risolvere la crisi e ritiene che il problema debba essere affrontato con mezzi pacifici.