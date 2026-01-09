Ucraina, pesanti raid russi notturni a Kiev: 4 morti, 24 feriti

Kiev, 9 gen. (askanews) - Pesanti raid russi notturni a Kiev. Il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, ha riferito su Telegram che quattro persone sono state uccise e 24 ferite in seguito ad attacchi di droni su diversi edifici residenziali, mentre la Russia ha effettuato bombardamenti su larga scala sull'Ucraina nella notte.

Tra le vittime c'è anche un soccorritore dispiegato in uno dei siti colpiti, ucciso da un altro attacco di droni, ha detto Klitschko, menzionando anche i danni alle infrastrutture e le interruzioni di corrente.

L'esercito ucraino ha dichiarato che la Russia ha lanciato un totale di 36 missili e 242 droni in Ucraina durante l'attacco notturno. Questi attacchi hanno preso di mira principalmente la regione di Kiev, ha specificato l'Aeronautica militare.

Per Mosca si tratta della risposta all'attacco di Kiev alla residenza del presidente russo Vladimir Putin, ha riferito il ministero della Difesa russo.