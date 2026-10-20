Ucraina, per la prima volta un drone volante evacua un soldato ferito

Milano, 20 ott. (askanews) - I droni cambiano ancora il volto della guerra. Non più soltanto armi e strumenti di sorveglianza, ma anche mezzi di soccorso capaci di trasportare soldati feriti fuori dalle zone di combattimento.

L'esercito ucraino ha diffuso le immagini di quella che definisce la prima evacuazione di questo tipo effettuata con un drone aereo. Protagonista dell'operazione un Ayudag-6, un potente esacottero di fabbricazione ucraina, adattato per il trasporto di persone.

Il militare ferito era rimasto bloccato in una zona del fronte dove un recupero tradizionale era impossibile, a causa delle mine e della presenza di droni russi.Nelle immagini il soldato si aggancia al velivolo, che lo solleva da terra e lo trasporta fino a una zona sicura. L'operazione è gestita a distanza dai militari, che alla fine festeggiano il successo del salvataggio. Un nuovo impiego della tecnologia dei droni in un conflitto che sta accelerando lo sviluppo e la sperimentazione di sistemi senza pilota.