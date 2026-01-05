Ucraina, nuovo attacco russo su Kiev: colpita una clinica

Roma, 5 gen. (askanews) - Attacco russo sull'Ucraina durante la notte. Nella capitale Kiev è stata colpita una clinica privata, che ha preso fuoco: secondo quanto riferito dai Servizi d'emergenza, il bilancio del bombardamento è di almeno un morto e tre feriti.

"C'erano 26 pazienti nella clinica, un giovane di 30 anni è rimasto ucciso" ha spiegato Margaryta Maliovana, amministratrice delegata della Medicom Clinic.

In un altro attacco, avvenuto prima dell'alba nella vicina città di Fastiv, ucciso un uomo di circa 70 anni.

"Stanotte l'esercito russo ha 'sconfitto' un altro ospedale, a Kiev, con un reparto di degenza operativo - ha scritto sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky - i pazienti hanno dovuto essere evacuati". "Naturalmente gli ucraini ricostruiranno questo ospedale. Questo è il tipo di persone che siamo: gli ucraini ricostruiscono sempre ciò che è stato distrutto" ha detto.

Zelensky ha aggiunto che squadre di riparazione, tecnici dell'energia e servizi essenziali sono al lavoro nelle regioni colpite da nuovi danni e blackout provocati dagli attacchi russi.