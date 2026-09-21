Ucraina, Mosca: la situazione a Kherson è critica

Milano, 21 set. (askanews) - La situazione nella regione di Kherson, sotto controllo russo, è "critica": lo ammette il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citando problemi legati alle forniture di cibo e medicinali. "Il regime di Kiev sta facendo davvero di tutto per ostacolare queste consegne", afferma Peskov, attribuendo all'Ucraina la responsabilità di tali "problemi". I funzionari ucraini hanno rinnovato gli appelli a evacuare la popolazione dall'area, accusando la Russia di aver provocato una crisi umanitaria e sostenendo che la consegna di aiuti e le evacuazioni sono praticamente impossibili.