Ucraina, morti, feriti e 600mila al buio dopo ultimo attacco russo

Kyiv, 29 nov. (askanews) - Più di 600.000 persone, sono rimaste senza elettricità dopo l'attacco russo avvenuto durante la notte sulla capitale ucraina, Kyiv. Secondo il ministero dell'Energia ucraino oltre 500.000 delle persone colpite dal blackout si trovavano nella stessa Kiev, mentre le restanti sono nella regione intorno alla capitale.

Andry Vasilenko abita in un palazzo in cui è morta almeno una persona: "Cosa è successo? Qualcosa è volato dentro. Io abito al primo piano, al secondo piano, nell'appartamento dall'altro lato, che ora è scomparso. Lì viveva una famiglia. Uno di loro, Sashko, è morto. Un ragazzo ustionato, credo, è in ospedale. E anche una donna, credo, è in ospedale, ma a quanto pare è in gravi condizioni".

Oksana, un'altra abitante dell'edificio colpito, ha perso l'automobile, ma ha salva la vita: "Mi sono rialzata dopo l'esplosione e ho visto che la mia auto era in fiamme".

Galyna Bondarenko, impiegata della Tv pubblica, dice di essersi salvata per miracolo: "Quelli che sembravano frammenti di razzi hanno colpito la nostra casa. Stavamo dormendo e tutte le finestre sono andate in frantumi. Ma, grazie a Dio, stiamo bene. L'auto che era parcheggiata qui è stata completamente distrutta".

"Purtroppo stavo dormendo e sono stata svegliata dall'esplosione. C'era una scheggia sul fianco del letto, aveva colpito il letto e ci è rimasta incastrata. Dio mi ha salvata".

Secondo quanto riferito dalle autorità, durante la notte sono stati lanciati circa 36 missili e quasi 600 droni contro obiettivi in tutta l'Ucraina, causando la morte di tre persone e il ferimento di decine di altre.