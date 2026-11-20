Kiev, 20 nov. (askanews) - Alcuni residenti di Kiev dormono su materassini gonfiabili e in tende nei corridoi della metropolitana della capitale ucraina, mentre risuonano le sirene di allarme aereo, sullo sfondo di avvertimenti riguardo a nuovi attacchi russi contro la capitale e mentre attacchi di droni russi in città hanno danneggiato giovedì l'ambasciata d'Austria e dei Paesi Bassi.

Nella notte la Russia ha lanciato un massiccio attacco con missili balistici e droni contro Kiev e altre città ucraine, colpendo tre ponti della capitale e diverse infrastrutture energetiche. Almeno tre dipendenti dell'azienda idrica municipale sono rimasti uccisi e circa 15 civili sono stati feriti a Kiev, secondo le autorità locali. L'offensiva arriva dopo le minacce di rappresaglia del presidente russo Vladimir Putin per il danneggiamento del ponte di Crimea da parte delle forze ucraine.

Le esplosioni sono cominciate intorno alla mezzanotte italiana e sono proseguite a più riprese fino alle prime ore del mattino.

L'offensiva ha interessato numerose altre regioni ucraine. Esplosioni sono state registrate a Leopoli, nell'ovest del Paese, e a Dnipro, dove un attacco con droni ha ferito cinque persone e danneggiato abitazioni, automobili e attività commerciali.