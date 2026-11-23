Berlino, 23 nov. (askanews) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il segretario generale della Nato Mark Rutte hanno ribadito il loro impegno a favore dei negoziati di pace tesi a mettere fine alla guerra in Ucraina, nel corso di una conferenza stampa congiunta in Cancelleria a Berlino.

"Direi allo stesso tempo, naturalmente, che l'Europa è pronta a negoziare con la Russia. A quanto pare, infatti, a breve si terranno nuovamente dei colloqui di pace a livello di consulenti, con la partecipazione di Ucraina, Russia, Europa e Stati Uniti".

"Ma siamo onesti, i veri negoziati di pace con i russi devono ancora iniziare. Sono soddisfatto di ciò che stanno facendo gli americani, che stanno cercando di risolvere la questione. È uno sforzo titanico e ora gli europei si stanno consultando da vicino con gli Stati Uniti e con l'Ucraina e abbiamo una posizione unitaria. Ma ora bisogna capire se Putin è disposto a collaborare".