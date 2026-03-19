ULTIME NOTIZIE 19 MARZO 2026

Ucraina, Merz: mi aspetto che tutti i 27 aderiscano a prestito 90 mld

Bruxelles, 19 mar. (askanews) -"Abbiamo raggiunto una decisione unanime il 19 dicembre. Tutti i 27 Stati membri sono concordi sulla strada che stiamo facendo insieme. Il principio su cui si basa il lavoro nell'Unione europea è quello della lealtà e dell'affidabilità. E parto dal presupposto che tutti gli Stati membri dell'Unione europea vi aderiscano. Grazie mille": lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz - parlando con i giornalisti al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles - in merito al prestito di 90 miliardi di euro concordato con l'Ucraina dai leader europei.

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