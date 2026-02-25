ULTIME NOTIZIE 25 FEBBRAIO 2026

Ucraina, Merz: "La voce di Pechino ascoltata anche a Mosca"

Roma, 25 feb. (askanews) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz afferma che la Cina ha una "significativa opportunità" di esercitare influenza sulla Russia riguardo alla guerra in Ucraina. Parlando martedì 24 febbraio in occasione del quarto anniversario dell'invasione russa, Merz ha detto che "è necessaria la cooperazione per risolvere le principali crisi e guerre del nostro tempo" e che "la voce di Pechino viene ascoltata, anche a Mosca".

"La cooperazione è necessaria anche per risolvere le grandi crisi e le guerre del nostro tempo. Ciò vale per i nostri sforzi volti a porre fine, oggi (24 febbraio), dopo quattro anni, alla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina. La Cina ha una grande opportunità di far valere la propria influenza in questo ambito e sarà un fattore determinante. La voce di Pechino sarà ascoltata, anche a Mosca".

