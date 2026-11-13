Ucraina, Merz a Trump: "Per favore, niente sorprese" con Putin

Dublino, 13 nov. (askanews) - "Niente sorprese". È l'avvertimento che il cancelliere tedesco Friedrich Merz rivolge a Donald Trump in vista dell'incontro previsto la prossima settimana in Cina con Vladimir Putin e Xi Jinping. Al centro dei colloqui ci sarà anche la guerra in Ucraina, e a Dublino, dove sono riuniti i leader europei, cresce la preoccupazione che Washington possa raggiungere intese con Mosca senza consultare gli alleati.

Merz richiama il precedente del vertice tra Trump e Putin ad Anchorage, in Alaska, e chiede agli Stati Uniti di continuare a coordinarsi con l'Europa e con Kiev. Il cancelliere annuncia inoltre che nelle prossime settimane dovrebbero tenersi nuovi negoziati di pace con la partecipazione, per la prima volta, dei rappresentanti europei. La Germania, assicura, sarà al tavolo.

"Sappiamo anche che il presidente Trump ha intenzione di discutere dell'Ucraina con il presidente Putin la prossima settimana in Cina - afferma Merz - Qui a Dublino alcuni temono che possa esserci, per così dire, un secondo momento Anchorage. Voglio quindi ribadire molto chiaramente il nostro messaggio agli Stati Uniti: per favore, niente sorprese. Continuate a fare squadra con l'Europa e con l'Ucraina e lavoriamo insieme per una vera pace in Ucraina. Questo è il nostro obiettivo e continuiamo a perseguirlo. E sono convinto che arriveremo insieme a questa stessa conclusione anche nelle discussioni della seconda parte della giornata".

"Per la prima volta, nelle prossime settimane, dovrebbero svolgersi negoziati di pace concreti ai quali parteciperà anche l'Europa - dice il cancelliere tedesco - Per noi è sempre stato scontato: niente sull'Europa senza l'Europa e niente sull'Ucraina senza l'Ucraina. Probabilmente parteciperanno gli stessi Paesi europei che erano presenti questa settimana ad Abu Dhabi. La Germania ci sarà sicuramente, questo è del tutto chiaro. E naturalmente continueremo a rappresentare anche gli interessi comuni europei".

"Nei prossimi colloqui bisognerà affrontare una questione fondamentale: in quale quadro potrà essere garantita la sicurezza dell'Ucraina una volta raggiunta la pace? Prima, però - conclude Merz - dobbiamo effettivamente raggiungere questa pace e Mosca deve smettere di prendere tempo. Siamo pronti a negoziare con Mosca, ma questi negoziati devono essere condotti da una posizione di forza".