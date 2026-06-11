Ucraina, Meloni: Ue individui rappresentante autorevole per negoziati

Roma, 11 giu. (askanews) - "La nostra linea non cambia: sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresentano ancora oggi a nostro avviso l'unico modo concreto di creare condizioni che possano costringere all'apertura di una seria stagione negoziale per questo sosteniamo il 20 pacchetto di sanzioni europee". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo.

Meloni ha aggiunto che "una volta stabilito in maniera univoca l'obiettivo del negoziato", "occorre individuare chi possa rappresentare gli interessi europei. Procedere a tentoni, con formati variabili, non adeguatamente rappresentativi, produce solo frammentazione, confusione, debolezza. Il tema non è chi faccia o meno parte di questo formato, ma il fatto che allo stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia degli Stati membri".

"Preservare l'unità euroatlantica, rafforzare il coordinamento tra Europa e Stati Uniti, non è facile ma necessario. Coordinamento non significa delega - ha spiegato - Diverse condizioni dipendono dall'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. La nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Continuo a porre il tema che l'Europa avvii una riflessione comune e pragmatica sulle modalità di una sua interazione con Mosca. La Ue deve essere pronta a guidare questo dialogo, farebbe un errore a subirlo".