ULTIME NOTIZIE 12 NOVEMBRE 2026

Ucraina, Meloni ribadisce: troppi formati, serve negoziatore Ue

Dublino, 12 nov. (askanews) - "Noi come Italia siamo sempre stati presenti in tutti i formati" in cui si discuteva di Ucraina "nei quali è stata richiesta la nostra presenza. L'abbiamo anche fatto e lo facciamo con la volontà di portare un contributo positivo, ma il fatto che l'Italia ci sia o non ci sia in questo o in quel formato non cambia il giudizio su troppi formati che parlano di questa vicenda". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Dublino per partecipare alla riunione della Comunità politica europea.

"Se ne riunisce adesso - ha aggiunto - uno che è ancora diverso da quello di Abu Dhabi e vale quello che ho già detto e quello che ho scritto. Indipendentemente dalla presenza o meno dell'Italia in questo o in quel formato, noi abbiamo bisogno di individuare chi in una fase che potrebbe accelerare, e sarebbe una buona notizia, dovesse rappresentare gli interessi europei e con quale mandato".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi