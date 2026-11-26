Bruxelles, 26 nov. (askanews) - "Conoscete la mia posizione sull'Ucraina e il mio sostegno, il sostegno italiano all'Ucraina, ma penso che la guerra non si debba e non si possa allargare al Mediterraneo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni interpellata a margine del consiglio europeo straordinario a Bruxelles sugli attacchi dell'Ucraina a navi russe nelle acque libiche.

"Penso che su questo dobbiamo essere molto chiari con i nostri amici ucraini, con i nostri partner. Dopodiché io non legherei la questione delle risorse: penso che dobbiamo fare il nostro meglio per continuare ad aiutare l'Ucraina a difendersi, però dobbiamo anche difendere la sicurezza dei nostri confini e dei nostri cittadini. Su questo sono stata e intendo continuare a essere molto chiara nei confronti del presidente Zelensky e dell'Ucraina", ha aggiunto.