ULTIME NOTIZIE 15 APRILE 2026

Ucraina, Meloni: Italia interessata a produzione congiunta di droni

Roma, 15 apr. (askanews) - "Chiaramente continuiamo il sostegno a 360 gradi nei confronti dell'Ucraina, ci siamo oggi confrontati molto anche di come rafforzare la nostra cooperazione in materia di difesa. L'Italia in particolare è molto interessata a sviluppare una produzione congiunta soprattutto sulla materia dei droni, settore nel quale sappiamo bene che l'Ucraina in questi anni è diventata una nazione guida".

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni al termine dell'incontro con il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, a Roma

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