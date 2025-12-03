ULTIME NOTIZIE 03 DICEMBRE 2025

Ucraina, Meloni: fare decreto non vuol dire lavorare contro pace

Manama, 3 dic. (askanews) - Il decreto sull'Ucraina "entro la fine dell'anno viene fatto in ogni caso perché serve. Non vuol dire lavorare contro la pace. Vuol dire che finché c'è una guerra aiuteremo l'Ucraina a potersi difendere da un aggressore. C'è più di un Consiglio dei ministri che lo consente e quindi cerchiamo sempre di spalmare i provvedimenti del Consiglio dei ministri in maniera tale da lavorare su quello che è più urgente. È una questione logistica". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un punto stampa al termine della sua partecipazione vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo in corso a Manama.

POLITICA
