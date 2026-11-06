ULTIME NOTIZIE 06 NOVEMBRE 2026

Ucraina, Meloni: bene Costa, obiettivo deliberare a Consiglio Ue dicembre

Roma, 6 nov. (askanews) - "Bene che Costa abbia risposto subito con una lettera inviata ieri nella quale ha annunciato che avrebbe trovato spazio presso il consiglio europeo informale di Dublino per aprire questa discussione. L'obiettivo è quello di arrivare al consiglio europeo di dicembre, che è un consiglio che può a decidere, con un lavoro che consenta di deliberare". Così la premier Giorgia Meloni, a margine della 128esima edizione di Fieracavalli 2026.

"Dobbiamo sbrigarci. Sarebbe una buona notizia se ci fosse una accelerazione verso un percorso negoziale e possiamo favorirlo se sappiamo cosa andiamo a dire", ha concluso.

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