ULTIME NOTIZIE 15 APRILE 2026

Ucraina, Meloni: avanti con sanzioni a Mosca e finanziamenti a Kiev

Roma, 15 apr. (askanews) - "L'Italia continuerà a promuovere in sede G7 e in sede di Unione europea la pressione economica sulla federazione russa. Che continua a non mostrare segnali concreti nel percorso negoziale, insiste negli attacchi contro i civili, persevera nel colpire le infrastrutture indispensabili per la popolazione. Il ventesimo pacchetto di sanzioni che l'Europa si appresta ad adottare rappresenta da questo punto di vista un passaggio importante per ridurre ancora le entrate che alimentano la macchina bellica russa". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni al termine dell'incontro con il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, a Roma.

"Allo stesso modo - ha aggiunto - continueremo a lavorare anche per garantire l'erogazione del sostegno finanziario che è stato deciso dal Consiglio europeo, che è uno strumento ovviamente fondamentale per garantire la sopravvivenza dell'Ucraina, perché chiaramente un'eventuale crisi finanziaria di Kiev produrrebbe danni incalcolabili anche per l'intera stabilità europea".

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