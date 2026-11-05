ULTIME NOTIZIE 05 NOVEMBRE 2026

Ucraina, Melania Trump chiede un cessate il fuoco "duraturo"

Washington, 5 nov. (askanews) - La first lady Usa Melania Trump ha chiesto un cessate il fuoco "duraturo" in Ucraina durante una conferenza stampa alla Casa Bianca dedicata all'operazione umanitaria a Oleshky. All'incontro hanno partecipato anche il rappresentante ucraino David Arakhamia, capo del gruppo parlamentare "Servitore del Popolo" e Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente russo Vladimir Putin.

"Spero che l'operazione a Oleshky porti a una pace più diffusa. Ogni trasformazione significativa inizia con una piccola scintilla", ha affermato la first lady nel suo discorso. "Ora dobbiamo mostrare il coraggio che abbiamo dimostrato ad Olechky per trovare un terreno comune - ha proseguito - insieme, possiamo costruire qualcosa di più duraturo di una semplice tregua temporanea".

L'incontro è stato organizzata dopo il cessate il fuoco nella città ucraina occupata dalle forze russe, per permettere di sfollare i civili e portare aiuti umanitari.

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