ULTIME NOTIZIE 13 SETTEMBRE 2026

Ucraina, massiccio attacco russo notturno nella regione di Odessa

Roma, 13 set. (askanews) - Nelle immagini fornite dai servizi d'emergenza ucraini, le conseguenze di un massiccio attacco russo notturno nella regione di Odessa, che ha danneggiato condomini, magazzini, edifici industriali e auto; oltre 100 i soccorritori intervenuti.

Nelle ultime ore, le forze di Mosca hanno attaccato per tre volte anche veicoli civili a Kramatorsk, nell'oblast di Donetsk, dove hanno ucciso tre persone e ne hanno ferite altre quattro, come riferito dal consiglio comunale della città.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi