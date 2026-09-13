Ucraina, massiccio attacco russo notturno nella regione di Odessa

Roma, 13 set. (askanews) - Nelle immagini fornite dai servizi d'emergenza ucraini, le conseguenze di un massiccio attacco russo notturno nella regione di Odessa, che ha danneggiato condomini, magazzini, edifici industriali e auto; oltre 100 i soccorritori intervenuti.

Nelle ultime ore, le forze di Mosca hanno attaccato per tre volte anche veicoli civili a Kramatorsk, nell'oblast di Donetsk, dove hanno ucciso tre persone e ne hanno ferite altre quattro, come riferito dal consiglio comunale della città.