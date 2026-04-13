ULTIME NOTIZIE 13 APRILE 2026

Ucraina, Magyar: "Esclusa adesione all'Ue di un paese in guerra"

Budapest, 13 apr. (askanews) - Il futuro primo ministro ungherese, Peter Magyar, ha dichiarato che l'ammissione dell'Ucraina, un paese in guerra, nell'Unione Europea è "fuori discussione", durante una conferenza stampa a Budapest il giorno dopo la schiacciante vittoria del suo partito Tisza alle elezioni parlamentari. Sottolineando che Tisza ha sempre affermato di non sostenere un'adesione accelerata per l'Ucraina, ha aggiunto: "Questo è un paese in guerra; è assolutamente fuori discussione che l'Unione Europea ammetta un paese in guerra".

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