Berlino, 19 nov. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha esortato tutti gli alleati di Kiev a dare il "massimo" per aiutare l'Ucraina a difendersi. L'appello è stato lanciato durante una conferenza stampa a Berlino, dove si è svolto un vertice della "Coalizione dei volenterosi", che vede la partecipazione, tra gli altri, del cancelliere Friedrich Merz, del premier britannico Andy Burnham e del leader ucraino Volodymyr Zelensky.

"Il primo obiettivo che è stato affermato qui è la priorità per tutti noi. Se vogliamo essere credibili, anche nei negoziati di pace, è fondamentale che l'Ucraina tenga duro e si trovi nelle migliori condizioni possibili per negoziare. Pertanto, la priorità assoluta è il sostegno a breve termine all'Ucraina. È ciò che stiamo facendo fornendo nuovi radar e sistemi di puntamento, e accelerando i lavori nell'ambito dell'iniziativa Freya, tra qualche settimana, a Parigi, organizzeremo un nuovo vertice della coalizione Freya, dedicata proprio alla difesa anti-drone e anti-balistica. Si tratta di dispiegare nuovi sistemi antimissile e nuovi intercettori. È necessario che tutti i membri di questa coalizione, tutti i presenti in questa sala oggi, facciano il massimo per fornire all'Ucraina le capacità di cui ha bisogno per resistere".