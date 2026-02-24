Ucraina, Macron: "non c'è volontà russa di raggiungere una pace"

Parigi, 24 feb. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron si è dichiarato "molto scettico sulle possibilità di garantire una pace a breve termine" in Ucraina, mentre si rivolgeva ai leader alleati durante una chiamata tra i leader dei paesi che sostengono l'Ucraina in occasione del quarto anniversario dell'invasione russa. Pur affermando che è importante continuare a perseguire iniziative di pace, Macron ha aggiunto che "non c'è alcuna volontà da parte russa di raggiungere una pace e, tra l'altro, di avere una pace solida e solida come la vediamo noi".