Ucraina, Macron: concessioni territori negoziabili solo da Zelensky

Lubiana (Slovenia), 21 ott. (askanews) - Le concessioni territoriali in Ucraina "non possono essere negoziate" se non dal presidente Volodymyr Zelensky, ha affermato Emmanuel Macron durante il suo intervento a Lubiana, in Slovenia, in attesa del nuovo vertice dei volenterosi a Londra.

"E constato che dallo scorso gennaio ci viene detto che la Russia è pronta a fare pace, che dallo scorso marzo il presidente Zelensky ha ufficialmente manifestato la sua volontà di firmare un accordo di pace. E constato semplicemente che, ripetutamente, è la Russia a non presentarsi all'appuntamento" ha detto il presidente francese.

"Se le cose dovessero cambiare - ha aggiunto - l'unica pace possibile è una pace solida e duratura che garantisca almeno delle garanzie di sicurezza. Questo è ciò che abbiamo definito a livello europeo nell'ambito della coalizione dei volonterosi. E questa coalizione dei volonterosi si riunirà venerdì, e la copresiederemo con il primo ministro Keir Starmer, e ovviamente coinvolgeremo il presidente Zelensky. Quindi le garanzie di sicurezza sono pronte".

"C'è poi una negoziazione territoriale e questa può essere condotta solo dal presidente Zelensky a nome del suo Paese. Nessun altro può farlo" ha concluso Macron.

