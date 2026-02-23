ULTIME NOTIZIE 23 FEBBRAIO 2026

Ucraina, Macron: "Avanti con il ventesimo pacchetto di sanzioni"

Parigi, 23 feb. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron invita l'Unione europea ad aumentare la pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina e ad adottare il ventesimo pacchetto di sanzioni, finora bloccato dall'Ungheria. L'appello arriva mentre a Bruxelles si cercano margini per superare lo stallo.

"Continueremo ad aumentare la pressione sulla Russia - afferma Macron - Dobbiamo andare avanti con il ventesimo pacchetto di sanzioni dell'Unione europea e le discussioni si terranno nei prossimi giorni". "Dobbiamo lavorare - aggiunge - a un divieto totale dei servizi marittimi per le esportazioni di petrolio russe, intensificare i nostri sforzi comuni contro la cosiddetta flotta ombra russa e farlo con il più alto livello possibile di coordinamento".

